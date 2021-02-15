ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

15 February, 2021

وجّه الطلبة الليبيون بالساحة الفرنسية ،اليوم الاثنين ،رسالة الى المجلس الرئاسي الجديد ،تضمنت دعوة إلى “اعادة بناء اللحمة الوطنية بين ابناء الوطن كما كانت قبل 2011 من خلال اجراء مصالحات وطنية شاملة بين كافة مكونات الشعب الليبي”.

و قال الطلبة في بيان توصلت “بوابة افريقيا الاخبارية” على نسخة منه ،”لاتخيبوا الامال المعقودة عليكم فمهمتكم بالدرجة الاولى هي اغاثة هذا البلد المنكوب وهذا الشعب المفجوع “..”احرصوا على اعادة بناء اللحمة الوطنية بين ابناء الوطن كما كانت قبل 2011 من خلال اجراء مصالحات وطنية شاملة بين كافة مكونات الشعب الليبي وكدلك توحيد مؤسسات الدولة وتفكيك المليشيات”.

كما أكد البيان على ضرورة توفير الخدمات الاسياسية للمواطن من سيولة فى البنوك وكهرباء ومعالجة مشكلة نقص الوقود وتوفير لقاح فيروس كارونا فى اسرع وقت ممكن ،وتهيئة البلاد لاجراء انتخابات نهاية هدا العام اذا انجزتم هده المطالب تعتبروا لقد حققتم نجاحا كبيرا سوف يذكركم به الشعب الليبي والاجيال القادمة وتدخلون التاريخ من اوسع ابوابه .

و ختم الطلبة بالقول “املنا في الله وفيكم كبير في انقاد الوطن وجمع شمل أهله وتوحيد مؤسسات الدولة وإعادة هيبتها وإصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة.”