«أوحيدة»: نعلم أن النصاب لن يتحقق لا في سرت ولا صبراتة

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إنه قدم إلى صبراتة للوفاء بكل الوعود التي قطعناها سابقًا بشأن التئام مجلس النواب، واستكمال ما عليه من استحقاقات، وكنّا نأمل أن نستكمل جلسات غدامس لكن واجهتنا مجموعة من العراقيل تمثلت في اختلاف النواب حول الرئاسة.

أضاف “أوحيدة” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – أن: “الهدف بالدرجة الأولى هو إصلاح مجلس النواب بأي طريقة كانت، وصدرت 3 دعوات مغايرة لدعوة صبراتة، فالنائبان الأول والثاني دعوا إلى جلسة لم يحددا مكانها واشترطا أن تكون برعاية لجنة 5+5، وعقيلة دعا إلى جلسة في طبرق ثم سرت، وسبق ذلك دعوة المجلس بطرابلس إلى جلسة فيها” .

وواصل عضو مجلس النواب: “نعلم أن النصاب لن يتحقق لا في طبرق ولا طرابلس ولا سرت التي تعدّ غير جاهزة لوجستيًّا ، ونأمل أن نستكمل في جلسة صبراتة ما بدأناه في غدامس، ولا عذر يبرّر الغياب عنها، وما زلنا في انتظار وصول بقية النواب لمناقشة منح الثقة للحكومة وإتمام بقية الاستحقاقات”.

وتابع “النائب”: “إذا فشل مجلس النواب هذه المرة فيجب على الجميع ان يعترف بأنه قد انتهى ولم يعد له أي دور، ويجب الانتقال إلى ما هو محدد في خارطة الطريق، ونريد أن نخرج من هذه المدة الانتقالية في أقرب فرصة ممكنة وفي الوقت المحدد”.