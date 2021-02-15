معيتيق يطلع على البرنامج التنفيذي لتشغيل وصيانة عدد من محطات الكهرباء

اطلع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق من مسؤولي الشركة العامة للكهرباء على البرنامج التنفيذي للشركة المتعلق بتشغيل وصيانة عدد من محطات الكهرباء للاستفادة منها.

حاء ذلك خلال اجتماع معيتيق، في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، مع كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المهندس وئام العبدلي والمدير العام للشركة المهندس إبراهيم الفلاح.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن العبدلي والفلاح استعرضا أمام معيتيق خلال الاجتماع الوضع العام للشركة العام للكهرباء والإجراءات المتخذة لمواجهة الذروة الصيفية بحضور عدد من المختصين المكلفين بمتابعة أوضاع الشركة.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع جرى خلاله أيضا «مناقشة البرنامج التنفيذي المتعلق بإعادة تشغيل وصيانة عدد من محطات الطاقة الكهربائية للاستفادة من خدماتها».

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