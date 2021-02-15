المنفي يناقش مع النائب زايد هدية دور الحكومة بالمرحلة المقبلة

التقى الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمقر إقامته المؤقتة بمدينة طبرق عضو مجلس النواب الليبي زايد هدية.

وذكر المكتب الإعلامي الخاص لرئيس المجلس الرئاسي في إيجاز طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء ناقش أوضاع المرحلة المقبلة ودور الحكومة المرتقبة.

ومن جهته قدم هدية التهنئة للمنفي لتوليه رئاسة المجلس الرئاسى الليبي الجديد، مؤكدا دعمه الكامل له.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، عقد المنفي لقاء مع أعضاء مجلس النواب عن الجنوب برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة حيث هنأ الحضور الرئيس بمناسبة توليه زمام المجلس الرئاسى الليبي الجديد.

وبحسب المكتب الإعلامي الخاص بـ”المنفي” كان من أبرز الملفات هو الجنوب الليبي وما يعانيه من احتياجات مختلفة ومناقشة سبل حلحلتها كما تم النقاش عن تشكيل الحكومة الليبية المرتقبة والمهام المناطة بها وسبل نجاحها في الفترة القادمة.