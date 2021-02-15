استئناف رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى الإسكندرية

أخبار ليبيا24

أعلن، الناطق باسم شركة الخطوط الليبية، محمد قنيوة، اليوم الإثنين، تشغيل أولى الرحلات الجوية من مطاري بنينا ومعيتيقة إلى مطار برج العرب بالإسكندرية ابتداءً من الخميس القادم.

وقال قنيوة، لأخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، إن الرحلات هي الأولى بعد انقطاع دام أكثر من سنة، لافتاً إلى أن جدول الرحلات سيكون من بنغازي إلى لإسكندرية خلال أيام الأحد والأربعاء والخميس، أما طرابلس فستكون خلال أيام السبت والثلاثاء والخميس (عن طريق بنغازي).

ونفّذت طائرة الخطوط الليبية رحلة قبل أيام قادمة من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار بنينا الدولي بعد انقطاع دام لأكثر من سنة ونصف، رفقة وفدٍ لتوحيد الاجراءات المالية والإدارية للشركة.