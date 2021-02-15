سيالة يلتقي الوفد المصري.. وفتح السفارة يتصدر النقاشات

بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، مع الوفد المصري برئاسة السفير محمد ثروت مدير مكتب وزير الخارجية الذي يزور طرابلس، ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية، وتفعيل العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ووفق بيان لـ”خارجية الوفاق”، فقد “أكد الوفد حرص جمهورية مصر العربية على أمن واستقرار ليبيا متمنياً للحكومة الجديدة كل التوفيق في إنجاز متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة وصولاً إلى موعد تنظيم الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر القادم”.

وأكد الوفد أن زيارته إلى طرابلس تأتي لبدء خطوات عملية في إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية بطرابلس؛ لتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وخاصة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات القنصلية على المواطنين في البلدين.

من جهته، أكد سيالة حرصه على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للوفد المصري لإعادة افتتاح السفارة، وأن تعليماته للخبراء من الجانب الليبي التعاون الكامل مع أشقائهم في كل احتياجاتهم لبدء العمل.

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