وليامز: الليبيون يريدون الانتخابات.. والفرصة الموجودة “هشة”

رأت المبعوثة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن “الليبيين مرهقون ويريدون استعادة سيادتهم التي تم تقطيعها وانتهاكها بالكامل، ويريدون توحيد مؤسساتهم والانتخابات”.

وذكرت وليامز في حوار مع “واشنطن بوست “، أن جميع استطلاعات الرأي متّسقة فيما يتعلق بالانتخابات، وأظهرت أن 70 إلى أكثر من 80 بالمائة يريدون الانتخابات، وأبدت اعتقادها بوجود فرصة إذا دعمهم المجتمع الدولي.

وبالحديث عن التحديات، أكدت وليامز وجود الكثير منها، وهي مزيج من “الصراع الطاحن والانقسامات والانهيار الكامل للبنية التحتية”، مشيرة إلى أنه إذا لم تُتخذ خطوات لمعالجة البنية التحتية الكهربائية مثلا، فإن الشبكة ستنهار هذا الصيف.

ولفتت إلى أن جائجة كورونا تركت الليبيين في حالة من الإرهاق، ودفعتهم بطريقة ما لحل المشاكل والمُضي قُدماً معاً، وهذا ما شهدناه من خلال العملية التي تيسّرها الأمم المتحدة، ورأت أن هناك فرصة، صحيح إنها هشة ولكنها ممكنة.

وعن أهداف ثورة فبراير، قالت وليامز إنه “رغم الأمل الذي حملته الثورة إلا أن كل شيء تعرّض للكسر، كان هناك الكثير من الأمل، لكنه تحطّم إلى أجزاء كثيرة، وفي هذا الفراغ جاء الكثير من اللاعبين السيئين”.

وبشأن ملف المرتزقة في ليبيا، شددت وليامز على أن الوقت حان لجميع العناصر الأجنبية لمغادرة البلاد، وكون الموعد النهائي قد انقضى لا ينقص من ضرورة هذا المطلب الشرعي من جانب الليبيين، أو أنه قد أصبح أقل إلزاماً لتلك البلدان والمنظمات والشركات التي ترسل هؤلاء المرتزقة.

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