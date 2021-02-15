محطة مصراتة البحرية.. نافذة ليبيا الجديدة على المتوسط

تُطل ليبيا على البحر المتوسط بنافذة جديدة ستكون حلقة وصل مع دول الجوار عبر محطة مصراتة البحرية، التي ستُقدّم خدمة السفر وشحن البضائع، إذ من المُرجح أن يتم تدشينها بعد أيام.
وأوضحت إدارة المحطة عبر موقعها الإلكتروني أن خطة التشغيل ستكون على مراحل، ومن المنتظر أن يتم تسيير رحلات مباشرة إلى إسطنبول خلال هذا الشهر بواقع رحلة واحدة أسبوعياً، على أن تكون الوجهة الثانية إلى تونس وسيتم تشغيلها مع حلول منتصف العام الجاري، وأيضا سيتم تشغيل رحلات بحرية إلى الإسكندرية آخر هذا العام.
ويأتي مشروع المحطة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص إذ جمع بين شركة كفلاي للاستثمار والخدمات السياحية، التي بدورها عملت على تشغيل بعض الأرصفة مع الشركة الليبية للحديد والصلب، حيث تم إنشاء صالات ركاب مُجهّزة بأحدث التقنيات الخدمية والأمنية.
ولم توضّح إدارة المحطة نوعية السفن وعدد الركاب في كل رحلة، ولم تكشف ما إذا كانت للمحطة سفن ركاب خاصة بها أو سيتم استئجارها أو سيتم نقل المسافرين من وإلى ليبيا عن طريق شركات أجنبية يتم التعاقد معها.
وتعود الرحلات البحرية إلى ليبيا بعد سنوات من الانقطاع الحاصل طيلة السنوات الماضية؛ بسبب سوء الأوضاع الأمنية والعسكرية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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