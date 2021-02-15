محطة مصراتة البحرية.. نافذة ليبيا الجديدة على المتوسط

تُطل ليبيا على البحر المتوسط بنافذة جديدة ستكون حلقة وصل مع دول الجوار عبر محطة مصراتة البحرية، التي ستُقدّم خدمة السفر وشحن البضائع، إذ من المُرجح أن يتم تدشينها بعد أيام.

وأوضحت إدارة المحطة عبر موقعها الإلكتروني أن خطة التشغيل ستكون على مراحل، ومن المنتظر أن يتم تسيير رحلات مباشرة إلى إسطنبول خلال هذا الشهر بواقع رحلة واحدة أسبوعياً، على أن تكون الوجهة الثانية إلى تونس وسيتم تشغيلها مع حلول منتصف العام الجاري، وأيضا سيتم تشغيل رحلات بحرية إلى الإسكندرية آخر هذا العام.

ويأتي مشروع المحطة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص إذ جمع بين شركة كفلاي للاستثمار والخدمات السياحية، التي بدورها عملت على تشغيل بعض الأرصفة مع الشركة الليبية للحديد والصلب، حيث تم إنشاء صالات ركاب مُجهّزة بأحدث التقنيات الخدمية والأمنية.

ولم توضّح إدارة المحطة نوعية السفن وعدد الركاب في كل رحلة، ولم تكشف ما إذا كانت للمحطة سفن ركاب خاصة بها أو سيتم استئجارها أو سيتم نقل المسافرين من وإلى ليبيا عن طريق شركات أجنبية يتم التعاقد معها.

وتعود الرحلات البحرية إلى ليبيا بعد سنوات من الانقطاع الحاصل طيلة السنوات الماضية؛ بسبب سوء الأوضاع الأمنية والعسكرية.

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