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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

15 February, 2021

قرر المشاركين في الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم الاثنين بقاعة الحرية بمدينة هون تأجيل بدء الدراسة واغلاق المقاهي ومنع اقامة المناسبات الاجتماعية من افراح ومأتم وغيرها، كذلك فرض ارتداء الكمامات في الاسواق والاماكن العامة بتعاون الجهات المعنية كافة بسبب ازدياد حالات الاصابة والوفيات بوباء كورونا ببلدية الجفرة.



جاء ذلك في اعقاب الاجتماع الذي ضم المجلس التسييري ورؤساء الفروع البلدية ، هون وسوكنة وودان وزلة والفقهاء وبحضور وعميد بلدية الجفرة المكلف ومجلس الاعيان والحكماء ورئيس ديوان المجلس البلدي .



كما ضم الاجتماع اللجنة الرئيسية لمجابهة وباء كورونا ورئيس فريق التقصي والرصد ومدراء مستشفى ودان العام ومستشفى زلة القروي و مكتب الاوقاف والشؤون الاسلامية و مركز العزل الصحي ومكتب الرعاية الصحية والهلال الاحمر والشركة العامة للنظافة ورئيس جامعة الجفرة .



وتركز الاجتماع على مناقشة الاسباب التي ادت الى ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 وكيفية الحد منه ، حيث اكد المختصين في هذا الجانب على ان احد الاسباب الرئيسية هو عدم التزام المواطنين بشكل عام بالاجراءات الاحترازية المقررة وحالات اللامبالات وحركة التجمعات في المناسبات الاجتماعية والاسواق والتنقل عبر مناطق الجفرة والمناطق الاخرى خصوصا ان الطريق من والى كافة مناطق الشرق والجنوب والغرب تمر عبر الجفرة .



من جانبه اكد الدكتور مسعود حميدة غرياني مدير مركز العزل بان المركز يفتقد الى كثير من الامكانيات اللازمة والضرورية لمجابهة هذا الوباء من المستلزمات والمعدات وغيرها وان جهودا كبيرة تبذل من الطقم الطبي المكلف لمجابهة تفشي كورونا .