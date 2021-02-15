عضو اللجنة العسكرية 5+5: عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب مستمرة من الطرفين

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو اللجنة العسكرية 5+5 عن حكومة الوفاق العميد مصطفى يحي إن عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب مستمرة من الطرفين، متمنياً أن تنتهي بدون عراقيل في مدة أسبوعين.

وأوضح يحي لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الإثنين، أن فرق نزع الألغام من الطرفين على تواصل مباشر مع بعضهما البعض وهذا شيء إيجابي، وبعد الانتهاء من إزالة الألغام سيتم تقييم الوضع من الطرفين وتقديم التقارير حرصا على سلامة المواطنين.

وأضاف عضو اللجنة أن مجموعة العشرة ستعقد اجتماعاً فور الانتهاء من نزع الألغام، وبناءً عليه سيتم فتح الطريق الساحلي بين بنغازي وطرابلس، وأخذ إجراءات تأمين الطريق وحماية المواطنين.