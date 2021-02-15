مجلس النواب يعقد جلسته التشاورية في طبرق

عقد مجلس النواب بمقره في مدينة طبرق جلسته التشاورية، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وحضور النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة، وذلك لمناقشة الترتيبات اللازمة للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة.

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