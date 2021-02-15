الشركة العامة للكهرباء: سرقة أسلاك مسافة 1650 مترا وتخريب محول

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين عن سرقة أسلاك كهرباء مسافة 1650 مترا وتخريب محول.

وقالت الشركة في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24”: “لا تزال ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء مستمرة وبشكل شبه يومي من قبل مجموعة من اللصوص المجرمين الذين باعوا ضمائرهم ووجدانهم ووطنيتهم مقابل حفنة من الدنانير”.

وأضاف البيان: “تمت سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1200 متر من خط الحاكمية التابع لدائرة وسط زليتن إدارة توزيع زليتن، وسرقة أسلاك كهربائية مسافة 450 مترا من خط ماجر 2 من محطة 220 زليتن وفقدان التغذية على 4 محولات سكني زراعي التابع لدائرة وسط زليتن إدارة توزيع زليتن”.

وتابع: “تم تخريب محول بقوة 220 ميجاوات لتشاركية الذهبية للدواجن والذي يتغذى من خط وادي الرمل 30 المشروع التابع لدائرة القره بولي بإدارة توزيع المرقب”.