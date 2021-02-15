وزير الصحة سعد عقوب يُتابع ملابسات حريق مخازن مستشفى الوحدة درنة

البيضاء 15 فبراير 2021 (وال)- أكد معالي وزير الصحة الليبية الدكتور سعد عقوب اليوم الإثنين، متابعته الشخصية للجهود القائمة لإطفاء الحريق الذي شبّ بمخازن الأدوية والمعدات الطبية بمستشفى الوحدة العلاجي التعليمي .

هذا وعقد معالي الوزير لقاء مع مدير عام مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي درنة إبراهيم عزوز، لمتابعة الجهود القائمة لإطفاء الحريق، أكد خلالها معالي الوزير أن الإدارات المختصة بالوزارة؛ تُتابع عن كثب تطورات الحادث، موجهًا تعليماته بتشكيل لجنة فنية لحصر التلفيات الناتجة عن الحريق ومعرفة أسبابه.

وطالب معالي الوزير بضرورة إيفاد وزارة الصحة بأخر ما تتوصل إليه التحقيقات من نتائج، حيال حادثة الحريق الذي نشب في مخازن الأدوية بمستشفى الوحدة موضحًا أن الأجهزة الأمنية تحقق في الموضوع. (وال- البيضاء) ر ت

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