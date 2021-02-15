أوحيده: سرت غير جاهزة لاحتضان مجلس النواب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 February, 2021

أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن مدينة سرت غير جاهزة لاحتضان مجلس النواب والمجلس الرئاسي الجديد.

وقال أوحيدة في مقابلة مع قناة الحدث إن مدينة سرت تعرضت لهدم بنيتها التحتية وهي بحاجة لاستعداد لوجستي لاستقبال مجلس النواب لأن أعضاء المجلس عددهم كبير وليس صغيرا كما هو الحال بلجنة 5+5 العسكرية معربا عن ترحيبه بنتائج اجتماع مجلس النواب اليوم الاثنين في مدينة طبرق.

وبشأن جلسة النواب المقررة في صبراتة قال اوحيدة إن النواب يحاولون تحقيق النصاب القانوني للمجلس للقيام باستحقاقاته المتمثلة في اعتماد الحكومة بعد تشكيلها مبينا أن عودة الأمر للجنة 74 ليس في صالح ليبيا حيث أنها ستكون عرضة للطعون وسيؤثر ذلك على الأزمة الليبية ولفت إلى وجود أطراف تسعى لعرقلة نقل السلطة للمجلس الرئاسي الجديد والحكومة.

وأشار أوحيدة إلى أنه من الوارد مناقشة موضوع تغيير رئاسة مجلس النواب في جلسة يوم غد بصبراته.