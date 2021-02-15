بن شرادة: خسارة أحداث ٢٠١١ طالت الجميع

أكد عضو ما يسمى بمجلس الدولة سعد بن شرادة، أن ما حدث في 2011 تسبب في خسارة الجميع.

وأضاف بن شرادة أن التدخل الدولي زاد إرباك المشهد في ليبيا بشكل كبير وكان ضمن الأسباب الرئيسة لعدم الاستقرار.

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