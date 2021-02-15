شركة الكهرباء: زيادة ساعات طرح الأحمال بسبب سوء الأحوال الجوية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 February, 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء زيادة ساعات طرح الأحمال إلى خمس ساعات بدلا من ثلاث ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أدى إلى فصل دوائر نقل الطاقة غرب الخمس.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه “نظراً لسوء الأحوال الجوية انفصلت دوائر نقل الطاقة غرب الخمس / التوليد جهد (220 ك.ف) وكذلك طمينة / كعام جهد (220 ك.ف) مما تسبب في هزة على مستوى الشبكة الكهربائية وخروج عدد من وحدات التوليد بقيمة 1225 ميجاوات.

وأشارت الشركة إلى خروج الوحدة الأولى والثانية والثالثة بمحطة الخمس الغازية بقدرة 375 ميجاوات، وكذلك خروج الوحدة الأولى والثانية بمحطة الخمس الإستعجالي بقدرة 525 ميجاوات وكذلك الوحدة الغازية الثانية والوحدة البخارية الأولى والثانية والثالثة بمحطة الزاوية المزدوجة مما يترتب عليه زيادة في عدد ساعات طرح الأحمال لتصبح 5 ساعات مبينة أن العمل جاري لإعادة تشغيل هذه الوحدات .