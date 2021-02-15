“الوفاق”: رئيس شركة الكهرباء يطلع معيتيق على الإجراءات المتخذة لمواجهة الذروة الصيفية

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق اجتماعا مع كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، والمدير العام للشركة المهندس إبراهيم الفلاح.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن معيتيق اطلع خلال اللقاء على البرنامج التنفيذي للشركة المتعلق بتشغيل وصيانة عدد من محطات الكهرباء للاستفادة منها.

وأضاف البيان أن العبدلي والفلاح استعرضا أمام معيتيق خلال الاجتماع الوضع العام للشركة والإجراءات المتخذة لمواجهة الذروة الصيفية، بحضور عدد من المختصين المكلفين بمتابعة أوضاع الشركة.

وتابع البيان جرى خلال الاجتماع أيضا مناقشة البرنامج التنفيذي المتعلق بإعادة تشغيل وصيانة عدد من محطات الطاقة الكهربائية للاستفادة من خدماتها.