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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الزاوية |

15 February, 2021

اختتمت بمركز رفع الكفاءة المهنية بالزاوية فعاليات الدورة التدريبية في مجال (التطعيم واكثار النباتات وإدارة المشاتل ) .

شارك في الدورة 27 متدرب تلقوا دروس عملية ونظرية قدمها المهندس الزراعي فتحي العربي الاحرش حول كيفية اجراء عمليات التطعيم واكثار النباتات المثمرة ونباتات الزينة وغيرها .

وطالب القائمين على الدورة اهمية اشراك العناصر المتدربة على العمل في هذه المهنة الفنية التي تتطلب الحنكة والمثابرة لما لهم من قدرة بعد تلقيهم دروس مستفيضة لممارسة تطعيم وتقليم واكثار النباتات بجميع انواعها ..

وفي ختام الدورة منحت المشاركين شهادات اتمام الدورة .