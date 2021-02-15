داخلية الوفاق: تخريج دفعة من قوة المهام الخاصة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 February, 2021

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تخريج الدفعة الأولى لسنة 2021 من قوة المهام الخاصة لصالح الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الوزير فتحي باشاغا حضر حفل التخرج وتخلل حفل التخرج لوحات استعراضية قدمها الخرجين في الفنون القتالية والمداهمات وضبط المجرمين، وكذلك عروض لكلاب الأثر في الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحضر الحفل مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدير الإدارة العامة للتدريب وعدد من المسؤولين والضباط بالوزارة وأهالي الخريجين.