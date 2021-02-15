عقيلة صالح: اختيار «المنفي» جاء تأكيدًا لمبدأ المشاركة.. ومستعدون للدعم 

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية حتى الوصول إلى الانتخابات، وإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية.

وقال «صالح» في تصريحات صحفية، رصدتها «الساعة 24»، اليوم الاثنين، إن “اختيارنا للمجلس الرئاسي الجديد.. يأتي تأكيدا لمبدأ المشاركة، واختيار رئيس المجلس محمد المنفي، جاء طبقا لهذا المبدأ، ونتمنى له التوفيق ونؤكد استعدادنا للدعم في تنفيذ المهام الصعبة”.

وأضاف أن “إنجاز تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة جاء تأكيدًا لمبدأ المشاركة”، مردفًا أن “انخرطنا في العملية السياسية عن قناعة، لتقودنا إلى السلام والتسوية السياسية الشاملة، ووحدها القادرة على إنتاج سلطة سياسية وحكومة”.

وبشأن اقتراحه باختيار سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي، قال إن “اقتراح جعل مدينة سرت مقرا مؤقتا للرئاسي ليس مناورة سياسية لسحب البساط من العاصمة طرابلس، وإنما حاجة ملحة كي لا تتكرر التجربة السابقة التي أدت إلى تقسيم ليبيا وارتهانها للمرتزقة”.

وتابع؛ أن “اقترح سرت كمقر مؤقت ليس مناورة سياسية لسحب البساط من العاصمة طرابلس كما تصور البعض، بل حاجة ملحة وضرورية كي لا تتكرر كارثة المجلس الرئاسي المنتهي، الذي ارتكب جريمة التفريط في السيادة الوطنية، ورهن مقدرات الليبيين، وتسبب في انقسام المؤسسات”.

وذكّر «صالح» المجلس الجديد بـ “التزاماته بتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها، وإطلاق المصالحة الوطنية، والمطالبة رسميا بإخراج القوات الأجنبية من ليبيا فورا، وتوحيد المؤسسات، ومنح الليبيين فرصة المشاركة في بناء ليبيا دون تهميش”.

وأوضح؛”نتطلع لعمل المجلس الرئاسي بالتنسيق مع الحكومة، على إتمام قائمة الأولويات لما ينبغي تنفيذه فور بدء العمل، لرفع المعاناة عن الليبيين والتركيز على قطاعات الأمن العام والصحة والتعليم والقضاء والنفط والكهرباء وتحسين الخدمات وعودة النازحين والمهجرين وتهيئة الليبيين للدخول في انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها لتشكيل السلطات”.