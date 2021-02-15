السني: لا داعي لإضافة صفة لأي حكومة قادمة كما في السابق

أكد مندوب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة لدى الأمم المتحدة طاهر السني، اليوم الاثنين، أنه لا داعي لأي حكومة قادمة أن تضيف صفة لاسمها كما في السابق مثل “المؤقتة، الإنقاذ، الوفاق”.

وأوضح السني، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هناك أسماء توالت وقت الانقسام والصراع، مشددا على أنه يكفي “دولة ليبيا-الحكومة الليبية” مع شعار موحد للدولة.

وأضاف، أن اسم الحكومة ووزاراتها تكون مقرونة فقط باسم الدولة الرسمي لإعطاء الصفة الوطنية كما هو الحال في معظم دول العالم.

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