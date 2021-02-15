بعيرة: حضوري إلى صبراتة يأتي في إطار التواصل مع كل الأطراف لتوحيد مجلس النواب

أكد عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي أبوبكر بعيرة أن حضوره إلى مدينة صبراتة «إنما يأتي في إطار التواصل مع كل الأطراف الليبية سعياً لتوحيد مجلس النواب».

وترأس بعيرة جلسة عقدها أعضاء من مجلس النواب في مدينة صبراتة بعد ظهر اليوم الاثنين، باعتباره أكبر الأعضاء سنا، وخصصت للتشاور بشأن إعادة هيكلة المجلس ومهامه المقبلة.

وأوضح بعيرة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنهم يعملون على توحيد مجلس النواب «لاستكمال الاستحقاقات الوطنية ومن أجل توحيد الحكومات في حكومةٍ وحدة وطنيةٍ يكون من أولوياتها فك المختنقات وحل المشكلات التي يعاني منها المواطن في أسرع وقت وإنهاء حالة الانسداد السياسي الحاصل وإعطاء فرصة للشارع لانتخاب أجسام جديدة تقود المرحلة المقبلة».

وقال بعيرة: «لقد تواصلنا – ولا زلنا نتواصل اليوم – مع النواب المتواجدين في صبراتة وسنتواصل مع النواب المتواجدين في كل من طرابلس وطبرق وكذلك التواصل مع النواب المقاطعين لكل هذه التجمعات وسنعمل على جسر الهوة وتقريب وجهات النظر».

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وعقد أعضاء مجلس النواب اليوم اجتماعين تشاوريين الأول في مدينة طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح والثاني في مدينة صبراتة برئاسة أبوبكر بعيرة.

واتفق النواب المجتمعين في صبراتة على إيجاد السبل اللازمة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب، والعمل على توحيده لاستكمال باقي الاستحقاقات. في حين خلص النواب المجتمعين في طبرق إلى حزمة نتائج حول الموقف من الحكومة الجديدة، والملفات التي يجب أن تضعها على رأس أولوياتها.

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