الشركة العامة للكهرباء تحذر من استمرار التعدي على مكونات الشبكة

حذرت الشركة العامة للكهرباء من استمرار التعديات على مكونات الشبكة، والتي تتمثل بأعمال السرقة والتخريب، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى انهيار كامل في المنظومة الكهربائية.

وأضافت الشركة في بيان أصدرته اليوم أنه تمت سرقة أسلاك بطول 8 آلاف و850 مترا من مناطق مختلفة خلال يوم واحد، ما تسبب بفقد التغذية عن نحو 142 محولا وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن مظاهر التعدي على الشبكة من شأنها التأثير على حياة السكان، بالإضافة إلى رفع قيمة التكاليف المادية التي تتكبدها الشركة.

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