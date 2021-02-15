جلسة مرتقبة للنواب في صبراتة للمصادقة على مخرجات جنيف

وصل عدد من أعضاء مجلس النواب عن مدينة بنغازي مع نواب آخرين من المنطقة الغربية، إلى مدينة صبراتة، استعدادا لعقد جلسة وُصفت بجلسة “لمّ الشمل” ومن بين أهدافها منح الثقة للحكومة والمصادقة على مخرجات جنيف.

وفي الانتظار، تبرز تساؤلات عن مشاركة أحد نواب رئيس البرلمان أو كليهما حتى تصبح الجلسة قانونية في حال اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقد الجلسة.

من جهته، أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم بالكور، أن الجلسة المبدئية للمجلس في صبراتة ستكون الاثنين أو الثلاثاء، مشيرا في تصريح لـ218 إلى استحقاقين مهمين هما التئام مجلس النواب وتوحيده، ومنح الثقة للحكومة الجديدة.

بدوره، انتقد النائب سالم قنيدي، رئيس البرلمان عقيلة صالح، معتبرا أنه جسّد مجلس النواب في شخصه وقام بتأجيل انعقاد الجلسات لفترة طويلة من دون سند قانوني، مشيرا إلى أن جلسات صبراتة تسعى إلى حل هذه الإشكالية وبلوغ النصاب القانوني لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

أما عضو مجلس النواب فرج عبدالمالك فأكد لـ218 أن لقاء صبراتة يسعى للمّ شمل البرلمان، لافتا إلى أن جهات أمنية حاولت عرقلة اجتماع النواب في المدينة.

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