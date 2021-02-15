المنفي يصل غد الثلاثاء إلى العاصمة طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي اليوم الإثنين أنه سيصل يوم غد الثلاثاء إلى العاصمة طرابلس.

وتعد زيارة المنفي للعاصمة طرابلس هي أول زيارة رسمية له بعد انتخابه رئيسًا للمجلس الرئاسي.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي في 11 فبراير الجاري إلى مدينة بنغازي عبر مطار بنينا في أول زيارة له إلى ليبيا منذ تسميته من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.

والتقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي لطرح وجهات النظر بين الطرفين.

وأكد المشير حفتر خلال اللقاء على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

وشدد القائد العام على دعم المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الوطنية الوحدة التي انتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

كما بحث المنفي خلال زيارته مدينة طبرق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مستجدات الأزمة الليبية، بالإضافة إلى عدة ملفات هامة.

وسبق زيارته لمدينة طبرق، التقي رئيس المجلس الرئاسي الجديد في قاعة البرلمان بمدينة البيضاء مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب وعمداء البلديات.