رئيس وزراء الكويت: حريصون على وحدة وسيادة ليبيا

أكد رئيس وزراء الكويت الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، حرص دولة الكویت على دعم كافة الجھود الرامیة إلى تحقیق الاستقرار في لیبیا والحفاظ على سیادتھا ووحدة وسلامة أراضیھا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الكويتي مع رئیس الوزراء المنتخب لحكومة الوحدة الوطنیة في دولة لیبیا عبدالحمید محمد دبيبة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائیة بین البلدین بما یحقق مصالح وطموحات الشعبین الشقیقین.

من جانبه، أشاد عبدالحمید دبیبة بجھود دولة الكویت من أجل تحقیق الاستقرار والأمن والسلام في لیبیا، مشیدا بالعلاقات الثنائیة المتینة بین البلدین الشقیقین.