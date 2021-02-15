عاجل // النواب المجتمعون في صبراتة يتفقون على مناقشة إعادة هيكلة المجلس في جلسة الغد

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن النواب المجتمعين في صبراتة اتفقوا على وضع بند “إعادة هيكلة” المجلس في جدول أعمال جلسة الغد.
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أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن النواب المجتمعين في صبراتة اتفقوا على وضع بند “إعادة هيكلة” المجلس في جدول أعمال جلسة الغد.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
بعيدا عن هذا العك السياسى الباطل مقدما فلا يجوز عقد جلسة مخالفة للائحة البرامان ويجب اتياع الخطوات الشرعية لذلك ولايجوز الانقلاب على رئيس المجلس المنتخب بلا شرعية .
المهم تخبط الاخوان المفلسين فى تونس مع اخوان تركيا ففى تونس يقول ان النظام البرلمانى هو الصحيح وان الرئيس هو منصب شرفى بينما يقول اخوان تونس ان النظام البرلمانى الذى تطالب به المعارضة مخالف للاسلام وان النظام ايام ابوبكر وعمر كان رئاسيا وان اردوغان خليفة المسلمين وتسى هؤلاء المتخلفين عقليا ان جيش الدعارة التركى جزء من الناتو المسيحى الذى سينتصر عليه المسلمون شمال سوريا وجنوب تركيا ومعقل الجيش وقتها دمشق وانه سيفتح اسطنبول مسقط راس اردوغان من امه تنزيل ويقتسموا غنائمها فكيف يكون هذا المتخلف خليفة ومسقط رأسه ارض كفر وضلال اخر الزمان ونحن نرى الان علامات اخر الزمان من تطاول فى البنيان ويسند الامر الى غير اهله ويخون الامين ويرفع الوضيع وينطق الرويبضة
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