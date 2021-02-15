عاجل // النواب المجتمعون في صبراتة يتفقون على مناقشة إعادة هيكلة المجلس في جلسة الغد

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن النواب المجتمعين في صبراتة اتفقوا على وضع بند “إعادة هيكلة” المجلس في جدول أعمال جلسة الغد.

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