سالم قنيدي: سنتخذ قرارات جريئة فور اكتمال النصاب لعقد جلسة في صبراتة

قال عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية سالم قنيدي، “نسعى لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي لم يلتزم بها رئيس المجلس عقيلة صالح ورفض تطبيقها خلال السنوات الماضية فضلا عن انفراده بالقرارات”، بحسب قوله.

وأضاف «قنيدي» في تصريحات صحفية، رصدتها «الساعة 24» “سنعمل على تحديد فترة رئاسة مجلس النواب في الفترة القادمة”، وفقًا لتعبيره.

وتابع؛ “سنتخذ قرارات مهمة وجريئة فور اكتمال النصاب لعقد جلسة رسمية للمجلس في مدينة صبراتة”، على حد تعبيره.

تجدر الإِشارة إلى أن 74 نائبا كانوا قد وصلوا إلى صبراتة حتى الآن تمهيدا لعقد جلسة رسمية غدا الثلاثاء، وانطلق صباح اليوم الاثنين الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب بمدينة صبراتة لبحث تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأكد عمداء بلديات الدائرة المكونة من صبراتة وصرمان والزاوية الغرب والجميل والمنشية وزلطن والعجيلات ، مباركتهم لمخرجات الجلسة التي تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.