وليامز: عدم مغادرة المرتزقة من ليبيا في الموعد المحدد أمر محبط

أكدت المبعوثة الأممية السابقة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، أن الليبيين مرهقون ويريدون استعادة سيادتهم التي انتهكت، وتوحيد مؤسساتهم وإجراء الانتخابات، مشددة على أن جميع استطلاعات الرأي تشير إلى أن 70% إلى 80% من الليبيين يريدون الانتخابات.

وأشارت وليامز في تصريحات صحفية، إلى أن ليبيا تعاني جراء مزيج من الصراع الطاحن والانقسامات والانهيار الكامل للبنية التحتية، لافتة إلى أنه إذا لم تتخذ خطوات لمعالجة البنية التحتية الكهربائية المتهالكة، فإن الشبكة ستنهار هذا الصيف وفق قولها.

وتابعت وليامز أن هناك دورا كان يجب أن يلعبه المجتمع الدولي بعد اندلاع الثورة، لكنه لم يفعل، مؤكدة أن انتشار السلاح، وعدم قدرة الدولة على السيطرة عليه، وانتشار الميليشيات كان من أسباب الصراع الحالي.

وشددت وليامز على أن تجاوز الموعد النهائي لمغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب وفق اتفاق لجنة 5+5 كان محبطا، مؤكدة أنه قد حان الوقت لمغادرتهم ليبيا.

وأضافت وليامز أن انقضاء الموعد النهائي لمغادرة المرتزقة لا يجعله مطلبا غير شرعي، أو أقل إلزاما لتلك البلدان والمنظمات والشركات التي ترسلهم بل يجب أن يغادروا ليبيا فورا، وفق تعبيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24