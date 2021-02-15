النائب “السعيدي” لـ “عقيلة صالح” : أنت تفردت بمجلس النواب وكأنه حقيبتك الخاصة

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، لعقلية صالح رئيس مجلس النواب،في مداخلته أمام جلسة البرلمان اليوم الاثنين في طبرق،”أنت انفردت بالمجلس ووضعته كأنه حقيبة للمستشار عقيلة صالح وليس لباقي النواب”.

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، لعقلية صالح رئيس مجلس النواب، إن “بعض قرارات رئاسة مجلس النواب كانت منفردة”.

وأضاف «السعيدي» في مداخلته أمام جلسة البرلمان اليوم الاثنين في طبرق، أنا “لا ألوم على زملائي الذين ذهبوا إلى طرابلس نتيجة استغوال هيئة الرئاسة في اتخاذ القرارات المنفردة وهذا ما ضيع حقوق المشهد ، ولومي الأول والأخير على هيئة الرئاسة”.

وخاطب «السعيدي» عقيلة صالح قائلًا له: “أنت انفردت بالمجلس ووضعته كأنه حقيبة للمستشار عقيلة صالح وليس لباقي النواب”، مردفًا ” وعندما كنا نستمع للمتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، وهو يتحدث باسم مجلس النواب لصالح المستشار عقيلة صالح”.

وتابع؛ ” دعونا نكون منصفين أمام أنفسنا، فنحن في نهاية المطاف نواب، ورئيس مجلس النواب الآن نائب، فلا أحد فوق أحد ولا أحد أكثر قرابة”، مواصلًا: ” أنا ألبسك ثوب ما أسميته الأقاليم الثلاثة، واليوم الاستحقاق الحقيقي لرئاسة مجلس النواب وهي لفزان في هذه الحالة، طالما تولى رئاسة المجلس الرئاسي شخصية من الشرق وتولى منصب رئيس الحكومة رئيس من الغرب فمن حق الجنوب الليبي أن يرأس مجلس النواب الليبي”.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قد صرح أن المجلس عقد جلسته التشاورية اليوم الاثنين بمقره في مدينة طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح، وحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومه.

وقال بليحق في بيان له طالعته “الساعة 24″، إن الجلسة افتتحت بكلمة شاملة لفخامة رئيس مجلس النواب تطرق خلالها لنجاح مبادرة السلام التي أطلقها والتي تأسس عليها الاتفاق التخير، كما مشددا على ضرورة التئام مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة القادمة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أنه بعد المداولات خلصت الجلسة إلى عدد من القرارات، أولها مطالبة الحكومة الجديدة بضرورة حصول الأقاليم الثلاثة على حقوقها دون تهميش لأي مكان من ليبيا.

وانتهت الجلسة إلى ضرورة العمل على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة بأسرع وقت ممكن، داعية الحكومة للعمل من مدينة سرت في وسط ليبيا بحيث يستطيع الجميع القدوم إليها وذلك لتوفر مقار للإقامة والعمل بها وأيضا توفر الأمن وعدم وجود مليشيات مسلحة.

وقرر المجلس عقد جلسة خاصة بمدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة بعد موافقة لجنة “5 +5″، والالتزام بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 .

وأكد مجلس النواب على أن منح الثقة للحكومة حق أصيل له دون غيره طبقا للإعلان الدستوري وكل دساتير العالم، مشيرا إلى تكليف لجنة لدراسة ما تحتاجه مدينة طبرق وتكليف الحكومة بالاهتمام بها وإصلاح الطريق العام طبرق – أمساعد.

كما قرر المجلس عرض مقترحات المسار الدستوري على اللجنة التشريعية للنظر في ما توصلت إليه.