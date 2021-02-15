اوحيدة: بعض الأطراف تسعى لعرقلة نقل السلطة إلى المجلس الرئاسي الجديد والحكومة

قال جبريل اوحيدة، عضو مجلس النواب، إن عودة أمر التصويت على الحكومة للجنة ال75 ليس في صالح ليبيا، مؤكدا أن كل من هو مستفيد من وضع الفوضى الآن يريد العرقلة باي طريقة، وأن هؤلاء المعرقلين ربما في ليبيا وربما ورائهم أطراف خارجية تسعى لعرقلة نقل السلطة إلى المجلس الرئاسي الجديد والحكومة.

ولفت اوحيدة، إلى أن الأمر الهام لدى أعضاء مجلس النواب الآن هو منح الثقة للحكومة الجديدة بنصاب كامل، لافتاً إلى أن بند تغيير رئاسة مجلس النواب مازال مطروحا في اجتماع النواب بصبراتة المستمرين في محاولة عقد جلسة بنصاب كامل يوم غد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24