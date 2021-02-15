جولات مباغتة تستهدف العمالة الوافدة في غدامس

حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً لخطة العمل السنوية، قام رئيس جهاز مركز الحرس البلدي غدامس يرافقه أعضاء وحدة الدوريات والتحري بالمركز، بجولات ميدانية مباغتة استهدفت أماكن إيواء العمالة العربية والأفريقية الوافدة المقيمة بالمدينة.

وتهدف الحملة إلى حصر العمالة والتفتيش على صلاحية الشهائد الصحية وإجبارهم على استخراجها، وذلك بإعطائهم مهلة لا تزيد عن 5 أيام للحصول عليها.

كما تم خلال الجولة الميدانية التفتيش على أماكن الإقامة والاستراحات المخصصة لإيواء العمالة، ومدى تطابقها للسكن من الناحية الصحية والنظافة.

وأهابت إدارة المركز بالمواطنين بعدم قبول إيواء العمالة الوافدة إلا بعد استيفائهم الشروط اللازمة للإقامة، واستخراجهم الشهادة الصحية حفاظا على صحتهم وصحة الآخرين.

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