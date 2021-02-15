“سعيد” يؤكد لـ “كوبيش” استعداد تونس لمواصلة دعم ليبيا في المرحلة المقبلة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، استقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، وهنأه على تعيينه.

وأضافت البعة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن سعيّد أعرب عن استعداد بلاده لمواصلة تقديم كل الدعم المطلوب للشعب الليبي والسلطات الليبية في المرحلة المقبلة.

وأكدت البعثة، أن كوبيش أعرب عن تقديره لمساهمة تونس في عملية السلام التي يقودها ويملكها الليبيون، بما في ذلك استضافة الاجتماع الأول لملتقى الحوار السياسي في شهر نوفمبر.

وذكرت اللجنة، أن كوبيش أكد أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع تونس من أجل دعم الشعب الليبي في سعيه من أجل ليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة، تتمتع بالسيادة الكاملة.

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