قذاف الدم: الأساطيل الغربية تحركت لمحاصرة ليبيا قبل أحداث 2011

قال أحمد قذاف الدم المبعوث الخاص للرئيس الراحل معمر القذافي ومنسق العلاقات المصرية الليبية، إن “خروج الشارع الليبي على الراحل معمر القذافي في العام 2011 كان من حقهم للتعبير عن رأيهم، إلا أن الخيانة والعمالة مع الخارج ليست وجهة نظر، وأن ما جرى كانت مؤامرة أحيكت قبل أن تبدأ الأحداث في فبراير 2011”.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “القذافي أرسل يفاوض المحتجين في بنغازي ووافق على مطالبهم، وقبل وساطة قبائل مصر واستقبلهم وفوضهم، حينها، إلا أنهم حين ذهبوا بالموافقة اعتذروا من هم في بني غازي بأن الأمر لم يعد بأيديهم ولم يعد ليبيا، وأنه شارك في كل الحوارات التي دارت حينها”.

وفي شهادته حول الأحداث التي وقعت في 2011، يؤكد قذاف الدم، أن “القوات المسلحة رصدت تحركات للأساطيل الغربية منذ شهر يناير 2011، وحينها بدأت الشكوك لدى النظام الليبي منذ تحرك “الجامعة العربية” وطرد ليبيا في الجلسة الأولى وعدم إرسال لجنة تقصي حقائق”.