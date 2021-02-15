«تجمُّع قادة ثوار ليبيا»: نبارك إيجاد سلطة جديدة وسنعمل لبناء دولة القانون كما حملنا السلاح

قال ما يعرف بـ”تجمُّع قادة ثوار ليبيا”، إن ما يسمى بـ”جهاز الحرس الوطني” من مدن “الزاوية – مصراته – غريان – سبها – ككلة – زلطن – مزدة – القلعة – زوارة – الجميل – الخمس – مسلاتة، يبارك للشعب الليبي احتفاله بالذكرى العاشرة لـ”ثورة 17 فبراير” التي أسقطت عروش الظلم، على حد تعبيره

وأضاف تجمُّع قادة ثوار ليبيا، في بيان له:” نبارك إيجاد سلطة توافقية جديدة برعاية أممية من شأنها توحيد مؤسسات الدولة” على حد قوله.

وتابع:” نطمئن أهلنا بأننا سنعمل لبناء دولة القانون والمؤسسات كما حملنا السلاح لردع الظلم” على حد تعبيره.

واختتم:” ندعو كل الراغبين في بناء دولة العدل أن يبادروا بالانضمام إلينا منعا لفوضى السلاح”.