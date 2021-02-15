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«تجمُّع قادة ثوار ليبيا»: نبارك إيجاد سلطة جديدة وسنعمل لبناء دولة القانون كما حملنا السلاح

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال ما يعرف بـ”تجمُّع قادة ثوار ليبيا”، إن ما يسمى بـ”جهاز الحرس الوطني” من مدن “الزاوية – مصراته – غريان – سبها – ككلة – زلطن – مزدة – القلعة – زوارة – الجميل – الخمس – مسلاتة، يبارك للشعب الليبي احتفاله بالذكرى العاشرة لـ”ثورة 17 فبراير” التي أسقطت عروش الظلم، على حد تعبيره

وأضاف تجمُّع قادة ثوار ليبيا، في بيان له:” نبارك إيجاد سلطة توافقية جديدة برعاية أممية من شأنها توحيد مؤسسات الدولة” على حد قوله.

وتابع:” نطمئن أهلنا بأننا سنعمل لبناء دولة القانون والمؤسسات كما حملنا السلاح لردع الظلم” على حد تعبيره.

واختتم:” ندعو كل الراغبين في بناء دولة العدل أن يبادروا بالانضمام إلينا منعا لفوضى السلاح”.

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«تجمُّع قادة ثوار ليبيا» إيجاد بناء حمل السلاح دولة القانون سلطة جديدة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الا تستحوا ياكلاب عندما جلبتم احتلال تركى ومرتزقة يتعاملوا معكم كخدام عندهم ولولا بسالة الجيش الوطنى لاحتلوا موانئ النفط ونهبوا عائدها وجعلوكم خدام عندهم اتفوووه عليكم اغبياء جدا وعن اى ثورة تتحدثون بعد ان نهب الاتراك وكلتبهم ماتركه القذافى من تركة ضخمة بمئات المليارات !! واى ثورة حمراء تسببت فى مقتل وتشريد الالاف وبعد عشر سنوات عقتب يلعنها كل ليبى ام فبراير وابوفبراير وكل صراصير فبراير فليذهبوا للجحيم

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  • بلطجية ولصوص ومرتزقة …انتم سبب دمار ليبيا…سرقتم وقتلتم وبعتوا البلاد…عليكم لعنة الله ياخونة وياعملاء…

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  • هل ستمنح تركيا تأشيرة لزياره لبرنار ليفي لكي يزور مستعمرتها طرابلس المحتله للمشاركه في احتفالات فبراير بصفته العقل المدبر والذي قاد فبراير او سوف يتعذر منحه تأشيره لزيارة المحميه التركيه في شمال افريقيا لأن حكومة رجل تركيا في الاقليم الليبي المحتل مازال ما باشرت عملها

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