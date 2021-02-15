الكويت تؤكد حرصها على دعم جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا

أجرى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية، أن الشيخ صباح أكد حرص الكويت على دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وذكرت الوكالة، أنه تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصالح وطموحات الشعبين الشقيقين.

وتابعت الوكالة، أن دبيبة أشاد بجهود الكويت من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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