عقيلة صالح: اقتراح سرت كمقر مؤقت للرئاسي بات حاجة ملحة

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الإثنين، أن بعض الأطراف الليبية لا زالت رهينة لمصالحها الشخصية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مبادرة لإعادة تفعيل العملية السياسية ووقف القتال بهدف الوصول إلى تسوية سياسية في البلاد.

وأضاف صالح، في تصريحات صحفية، أن اقتراح مدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسي بات حاجة ملحة، كي لا تتكرر التجربة السابقة التي أدت إلى تقسيم ليبيا وارتهانها للمرتزقة.

وأشار صالح، إلى أن “اقتراح سرت” سيمد جسور الثقة بين جميع الأطراف.

وشدد صالح، على الالتزام بدعم المجلس الرئاسي حتى الوصول إلى الانتخابات وإخراج المرتزقة وتحقيق المصالحة الوطنية.

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