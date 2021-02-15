«العامة للكهرباء»: إعادة تشغيل وحدات التوليد الغازية بمحطة الخمس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين إعادة تشغيل وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والثالثة بمحطة الخمس.

وقالت الشركة في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24”: إنه تم أيضًا إعادة تشغيل “الوحدة الأولى والثانية بمحطة الخمس الإستعجالي””، مردفًا “وجاري العمل على إعادة تشغيل الوحدة الغازية الثانية ووحدات التوليد البخارية الأولى والثانية والثالثة بمحطة الزاوية المزدوجة”.

تجدر الإِشارة إلى أن الشركة العامة للكهرباء، كانت قد أعلنت اليوم الاثنين، في بيان سرقة أسلاك كهرباء مسافة 1650 مترا وتخريب محول، “لا تزال ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء مستمرة وبشكل شبه يومي من قبل مجموعة من اللصوص المجرمين الذين باعوا ضمائرهم ووجدانهم ووطنيتهم مقابل حفنة من الدنانير”.

وأضاف البيان: “تمت سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1200 متر من خط الحاكمية التابع لدائرة وسط زليتن إدارة توزيع زليتن، وسرقة أسلاك كهربائية مسافة 450 مترا من خط ماجر 2 من محطة 220 زليتن وفقدان التغذية على 4 محولات سكني زراعي التابع لدائرة وسط زليتن إدارة توزيع زليتن”.

وتابع: “تم تخريب محول بقوة 220 ميجاوات لتشاركية الذهبية للدواجن والذي يتغذى من خط وادي الرمل 30 المشروع التابع لدائرة القره بولي بإدارة توزيع المرقب”.