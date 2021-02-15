فوزي النويري: التجاذبات السياسية ولت وليبيا يسودها مناخ المصالحة والتقارب

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري”، الإثنين، إن وقت التجاذبات السياسية قد ولّى، وليبيا اليوم يسودها مناخ المصالحة والتقارب.

وأضاف “فوزي النويري”، في تصريح له:” نتمنى من النواب الاستفادة من هذه البيئة للتوافق بدلا من التعنُّت والمكابرة، لأن ليبيا في حاجة إلى توحيد الجسم التشريعي.

وتابع النويري:” نأمل أن يكون ما دعا إليه النوّاب من عقد جلسة في صبراتة أو في سرت أو في غيرهما هو للتشاور وجمع أكبر قدر من التوافق لتوحيد مجلس النواب، ونخشى محاولات إفشال جهود توحيد المجلس واستمرار انقسامه”.

كان عقيله صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، قال إنه أطلق مبادرته السياسية على أسس محددة تضمن تفعيل العملية السياسية والوصل بين مساراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والدستورية ووقف القتال وإطلاق حوار سياسي بهدف الوصول إلى تسوية شاملة.

وأضاف عقيله صالح، في كلمة له، الإثنين، ألقاها بمقر انعقاد مجلس النواب في مدينة طبرق، أن البعض رأى مبادرته ردة وخزلان وصلت إلى درجة الاتهام بالخيانة بينما رآها البعض الأخر، أنها صحوة متأخرة، لافتا إلى أن مبادرته تأسست على الضرورة أولا ومخرجات برلين التي أنتجت “إعلان القاهرة”.

وشدد على أن مبادرته كانت خطوة ضرورية لتجنب الاستمرار في الصراع، ” لماذا؟ لأن طرابلس لم تكن في انتظارنا كما توهمنا”، حتى المجتمع الدولي خشي من فاتورة اقتحام العاصمة”.

ولفت عقيله صالح، إلى أن مدينة طبرق لم تكن غائبة عن التاريخ، وساندت مجلس النواب عندما تعرض للتعنت والحرب، لتبقى حية على الدوام ولم يتردد أهلها في تقديم العون والمساعدة، ولقد احتضنت طبرق مجلس النواب في ظروف أمنية واقتصادية وسياسية صعبة في بلد تعرض للإرهاب والتشرذم والانقسام.