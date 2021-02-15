شركة الكهرباء تعلن إعادة تشغيل وحدات توليد غازية بمحطة الخمس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الإثنين، إعادة تشغيل وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والثالثة بمحطة كهرباء الخمس، وكذلك الوحدة الأولى والثانية بمحطة الخمس الإستعجالي.

أشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه «جاري العمل على إعادة تسغيل الوحدة الغازية الثانية ووحدات التوليد البخارية الأولى والثانية والثالثة بمحطة الزاوية المزدوجة».

وفي وقت سابق الإثنين، خرجا بعض وحدات التوليد عن العمل جراء هزة على مستوى الشبكة الكهربائية حدثت إثر انفصال دوائر نقل الطاقة غرب الخمس / التوليد جهد (220 ك.ف)، وكذلك طمينة / كعام جهد (220 ك ف) جراء سوء الأحوال الجوية. وقالت الشركة إن الشبكة فقدت جراء ذلك حوالي 1225 ميغاوات، بسبب خروج بعض وحدات التوليد بمحطة الخمس الغازية ومحطة الخمس الاستعجالي ومحطة الزاوية المزدوجة.

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