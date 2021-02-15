«أبو راص» مؤيدة انتقال المجلس الرئاسي إلى سرت: مطلب ملح حتى نصل للانتخابات

قال النائبة المنشقة ربيعة أبو راص، عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي:” نرحب بأي مبادرة من شأنها تنهي الانقسام السياسي والمؤسسي وتساهم بشكل مباشر في زرع بوادر الثقة بين الليبيين وتدعم نجاح خارطة الطريق التي نتجت عن “لجنة 75″ برعاية بعثة الأمم المتحدة والتي بفضلها اليوم الكل يسعى جاهدًا للم الشمل وتوحيد المؤسسات للوصول للحلم الأكبر وهو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على حد تعبيرها.

وأضافت ربيعة أبو راص، في منشور لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:” إذ نودع طبرق التي كان لها دور وطني في احتضان مجلس النواب وفي مسعى حميد لتوحيد السلطة التشريعية من جديد ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وإنهاء كل الأجسام الموازية التي أرهقت كاهل الدولة الليبية والمواطن في مدينة سرت الليبية كمربع مثالي يلتقي بداخله كل الاطراف الليبية للمضي قدمًا في توحيد البلاد تحت سلطة القانون والتشريعات ونظام الحكم الموحد وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التمهيدية.

وأشارت إلى أن جاء يأتي أيضا تحت رعاية لجنة 5+5 وبعثة الأمم المتحدة ولجنة استشارية من أعضاء مجلس النواب.

وتابعت:” لا ننسى في هذا المسار التاريخي المهم فضل أهالي وشباب ونساء وشيوخ وقبائل وكل مكونات مدينة طبرق في مسعاهم الحميد في توحيد ليبيا وموسساتها والذي لمسناه منهم في العديد من المناسبات” وفق قولها.

وشددت على أن توحيد السلطة التشريعية مطلب ملح حتى نصل لانتخابات تشريعية جديدة في 24 ديسمبر وانتخاب رئيس وبرلمان جديدين ينهي الانقسام ويعيد الحق للشعب في انتخاب ممثلينه حتى نكلل مسعنا بنجاح بعد ماحققناه من توافق في للجنة الحوار ونحقق تتطلعات الليبين الذين ضحوا في طبرق وطرابلس وبنغازي، على حد تعبيرها.