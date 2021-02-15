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دراسة كندية: 30% من الأسر الليبية دخلها لا يغطي نفقاتها

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشفت دراسة أجراها فريق من الخبراء والمراقبين الدوليين، عن الوضع في ليبيا، من خلال استطلاع للرأي عبر عينات عشوائية، أن 6% من الليبيين حاصلين على ماجستير، و46% جامعي وما يعادل دبلوم العالي، و17% دبلوم متوسط/مهني أو تقني، و17% ثانوي، و6% إعدادي / أساسي، و3% ابتدائي، بينما يوجد 2% غير حاصلين على تعليم رسمي.

وبحسب الدراسة التي قام بها 43 باحثًا من إدارة التعرف وحماية الهوية الكندية، ونشرتها عبر موقعها الرسمي، فإن 40% من الليبيين موظفون، منهم 60% بالقطاع العام، و40% بالقطاع الخاص، بينما هناك 12% لديهم عمل خاص، و4% متقاعد، و12% ربة منزل، و19% طالب، و11% يبحثون عن عمل.

وعن فئات العاملين أظهرت الدراسة وجود 2% معلم، و3% موظف، 1% إداري، 5% عامل يدوي، 7% كتبة، 13% عامل مهاري، 27% عامل مهني، 15% مدير، 23% مسؤول تنفيذي.

وعن الدخل الشهري للأسرة، أوضحت الدراسة أن 12% دخلهم أقل من 600 دينار بالشهر، و31% يتراوح بين 601-1000 دينار، و19% يتراوح بين 1001-1500 دينار، و14% يتراوح بين 1501-2500 دينار، و6% يتراوح بين 2501-3000 دينار، و6% أكثر من 3001 دينار.

وقال 20% إن دخل الأسرة يغطي نفقات احتياجاتهم بشكل جيد ويمكنهم التوفير، و27% دخل الأسرة يغطي نفقاتهم دون مواجهة صعوبات تذكر، و30% دخل الأسرة لا يغطي نفقاتهم ويواجهون بعض الصعوبات في تغطية احتياجاتهم، و17% دخل الأسرة لا يغطي نفقاتهم ويواجهون صعوبات كبيرة.

وعن الحالة الاجتماعية، بينت الدراسة أن هناك 51% أعزب، و42% متزوج، و3% مطلق، و3% أرمل.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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