النويري: نخشى إفشال جهود توحيد مجلس النوب واستمرار انقسامه

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، إن وقت التجاذبات السياسية قد ولّى، وليبيا اليوم يسودها مناخ المصالحة والتقارب، معربا عن أمله في استفادة النواب من هذه البيئة للتوافق بدل التعنُّت والمكابرة، لأن ليبيا بأحوج حالاتها إلى توحيد الجسم التشريعي.

وأضاف النويري أن هناك خشية من محاولات إفشال جهود توحيد المجلس واستمرار انقسامه، مضيفا أن ما يحدث حاليا من مناوشات لا يصب في صالح التوافق وتوحيد مجلس النواب، بل يزيد فرقته وتشتته .

ودعارئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة إلى التعجيل في اختيار الكفاءات وتشكيل الحكومة الموحدة، وسد الطريق على محاولات التشويش والاستقطاب.

وبين أن الالتزامات الموكلة إلى مجلس النواب ليست أقل جسامة من توحيده، وبعضها تصحيح لِما وقع في السابق كإجراء الانتخابات دون حراك حزبي فاعل، وهذا ما يجب تداركه.

وشدد على عدم الاعتراض على اجتماع أعضاء مجلس النواب في أي مدينة لكننا مع أي اجتماع يصب في قالب التصالح والتقارب وتوحيد المجلس مبينا أن القوانين واضحة ولا يوجد جدل قانوني في هذا الصدد.

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