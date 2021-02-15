السعيدي: صالح استخدم مجلس النواب كأنه حقيبة خاصة به

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إن بعض قرارات رئاسة مجلس النواب كانت منفردة.

وتوجه السعيدي في مداخلته أمام مجلس النواب إلى عقيلة صالح قائلا “أنت انفردت بالمجلس ووضعته كأنه حقيبة للمستشار عقيلة صالح وليس لباقي النواب”.

وأضاف أن بعض النواب ذهبوا إلى طرابلس نتيجة تغول هيئة الرئاسة في اتخاذ القرارات المنفردة وهذا ما ضيع حقوق المشهد ، مؤكدا أن اللوم الأول والأخير على هيئة الرئاسة.

وبين أن الاستحقاق الحقيقي لرئاسة مجلس النواب بات لجنوب ليبيا، طالما تولى رئاسة المجلس الرئاسي شخصية من الشرق وتولى منصب رئيس الحكومة رئيس من الغرب فمن حق الجنوب أن يرأس مجلس النواب الليبي.

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