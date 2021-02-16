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«الأحمر»: عدد النواب المتواجدين حاليا بصبراتة يفوق 60 عضوًا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مقرر لجنة الدفاع في مجلس النواب بشير الأحمر،إن “النواب لازالوا يتوافدون إلى مدينة صبراتة على دفعات متتالية”، مبيناً أنه “لاعتماد الحكومة الجديدة يجب أن يكون النصاب 86 عضواً كذلك الأمر على عقد جلسة رسمية”.

وأضاف «الأحمر» في تصريح صحفي رصدته «الساعة 24»، أن “عدد أعضاء مجلس النواب المتواجدين حاليا بصبراتة يفوق 60 عضوًا”.

وأردف أن مجلس النواب “سيعقد جلسة تشاورية عند الساعة الثالثة عصرًا بمدينة صبراتة، تمهيدا لعقد الجلسة الرسمية اليوم الثلاثاء”.

وتابع؛ «الأحمر» أن “الجلسة ستناقش التئام أعضاءه وإعطاء الثقة للحكومة الجديدة المنتخبة وتنظيم اللائحة الداخلية للمجلس وتغيير الرئاسة”.

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الأحمر صبراتة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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