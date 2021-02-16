البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة: التكنولوجيا الرقمية تدعم مجهودات الدول النامية في تحقيق التنمية

شاركت البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، الإثنين، بكلمة في الجلسة المسائية للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تعقد دورتها الـتاسعة والخمسون في الفترة من 7-16/2/ 2021.

وبحسب بيان صادر عن البعثة الليبية، فإن محمد المبروك، نائب المندوب بالوكالة، قال خلال مداخلته عبر تقنية الاتصال المرئي، إن تركيز اللجنة على دور التكنولوجيا الرقمية في التنمية الاجتماعية يمثل توجهاً مهماً نحو البحث في سبل دعم جهود البلدان النامية في الحصول على وسائل التقنية الحديثة.

وأكد المبروك، التكنولوجيا الرقمية يمكن توظيفها لصالح تحسين أداء القطاعات الخدمية خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

وأبرز المبروك، أن التعليم عن بُعد أسهم في التخفيف من الآثار السلبية لوباء كوفيد 19، وأن التكنولوجيا وفرت مجالاً مهماً في التصدي للوباء.

ودعا إلى تمكين الجميع من الوصول إلى اللقاح ضد الوباء، مشددا على الدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن ليبيا ملتزمة بالأهداف التي تم التوافق عليها في إعلان وبرنامج عمل كوبن هاجن المعني بالتنمية الاجتماعية .