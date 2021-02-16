البعثة الليبية في الأمم المتحدة تشارك في جلسة التنمية الإجتماعية

شاركت البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في الجلسة المسائية للجنة التنمية الإجتماعية التابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي، والتي تعقد دورتها الـتاسعة والخمسون.

وأكد نائب المندوب الليبي بالوكالة محمد المبروك، خلال مداخلته عبر تقنية الاتصال المرئي، أن تركيز اللجنة على موضوع دور التكنولوجيا الرقمية في التنمية الإجتماعية يمثل توجهاً مهماً نحو البحث في سبل دعم جهود البلدان النامية في الحصول على وسائل التقنية الحديثة ، وتوظيفها لصالح تحسين أداء القطاعات الخدمية خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

وأضاف المندوب، أن التعليم عن بُعد أسهم في التخفيف من الآثار السلبية لوباء كوفيد 19 ، وأن التكنولوجيا وفرت مجالاً مهماً في التصدي للوباء، داعياً إلى تمكين الجميع من الوصول إلى اللقاح ضد الوباء.

وختم محمد المبروك، كلمته، بقوله: “في هذا الصدد على الدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية ، وشدد على أن ليبيا ملتزمة بالأهداف التي تم التوافق عليها في إعلان وبرنامج عمل كوبن هاجن المعني بالتنمية الاجتماعية”.

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