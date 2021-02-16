الخطوط الجوية الليبية تعلن عودة الرحلات مع مصر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية عودة الرحلات الجوية مع مصر بداية من يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الشركة أن الرحلات ستنطلق من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، على أن يتبعها في الأسبوع التالي انطلاق الرحلات من مطار معيتيقة بطرابلس إلى برج العرب.

ونشرت الشركة عبر حسابها على موقع “فيس بوك” إعلانا بعودة الرحلات، منوهة بـ”تسيير رحلات من مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي إلى مطار برج العرب الدولي بمدينة الإسكندرية، من يوم الخميس الموافق 18/02/2021″.

ودعت الشركة الركاب للتواجد بالمطار قبل موعد الإقلاع بـ3 ساعات على الأقل.

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