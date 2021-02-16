شركة الكهرباء تحذر من انهيار المنظومة بسبب التعديات على مكونات الشبكة

حذرت الشركة العامة للكهرباء الاثنين، من انهيارٍ كامل للمنظومة الكهربائية بسبب التعدّيات المستمرة على مكونات الشبكة.

وبينت الشركة أن هذه التعديات المتمثلة في سرقة الأسلاك والكوابل والمحوّلات تشكّل عائقاً في الحفاظ على استقرار الشركة، الأمر الذي يتسبب في قطع الكهرباء على أحياء بكاملها وإبقائها في الظلام لساعات طويلة

وناشدت الشركة الجهات الأمنية تحمل مسؤولياتها واتخاذ مايلزم من إجراءات، للحد من هذه الظاهرة وذلك حفاظاً على الشّبكة الكهربائية

وأشارت الشركة إنه في يوم واحد تمت سرقة 8850 متراً من مناطق مختلفه، تسبب في فقد التغذية على 142 محولاً، وانقطاع الكهرباء على أجزاء واسعة من المناطق.

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