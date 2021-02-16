جولة تفقدية بمقر الرصد والاستجابة السريعة في بني وليد

قام عضو المجلس البلدي بني وليد أبوبكر حامد، بجولة تفقدية لمقر فرق الرصد والتقصي والإستجابة السريعة رفقة مدير إدارة الخدمات الصحية بالبلدية سامي سلامة.

وتأتي الجولة، للاطلاع على الخطوات المتخذة من قبل فرق الرصد ولدعم فريق الرصد على المجهود المبذول.

واستعرض فريق الرصد التابع للجنة الطوارئ الصحية، آلية عمل فريق الرصد والمختبر الصحي والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الجائحة وأبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه سير العمل بالمقر.

وناقش عضو المجلس البلدي بني وليد، الوضع الصحي في البلاد بعد تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا والخطوات التي اتخذت في رصد وتتبع الحالات المصابة.

وطالب عضو المجلس، وزارة الصحة ضرورة الإسراع في تقديم كافة المشغلات الخاصة بالمختبر الطبي وفرق التقصي والأستجابة السريعة بني وليد.

وأشاد عضو المجلس البلدي بني وليد، بالجهود المبذولة من قبل فرق الرصد ولجنة الطوارئ الصحية و المختصين في مواجهة الجائحة في المدينة.

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